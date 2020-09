Daniel Oliveira e Andreia Rodrigues anunciam gravidez

01:30

A apresentadora Andreia Rodrigues e o diretor da SIC Daniel Oliveira preparam-se para aumentar a família e dar as boas-vindas ao segundo filho.









O casal partilhou a novidade através de uma publicação nas redes sociais com uma fotografia em que a filha do casal, Alice, de dois anos, surge a segurar um ursinho de peluche. “Estamos à tua espera, mana”, pode ler-se na legenda. As estrelas da estação de Paço de Arcos estão à espera de mais uma menina.

Apesar de estar a viver mais um momento de grande felicidade, Andreia não esquece os dois abortos que sofreu no passado. Um deles levou mesmo a que a apresentadora tivesse de ser internada de urgência. Para lidar com o sofrimento, Andreia teve mesmo de recorrer à terapia. Períodos difíceis na vida do casal que nunca desistiu, no entanto, de ter uma criança. Agora, espera a segunda.