Daniel Oliveira e Andreia Rodrigues emotivos no aniversário da filha

"2 anos de ti! 2 anos de um amor que me transcende todos dias! Um amor que a cada dia e´ maior! Meu raio de sol! Meu luar! Ha´ 2 anos vieste virar a minha vida de pernas para o ar e eu descobri que de pernas para o ar e´ tudo u´nico e ainda melhor! Obrigada meu amor por me ensinares todos os dias!", escreveu Andreia.





Dois anos, amor da minha vida", escreveu na legenda.



Recorde-se que, recentemente, Andreia Rodrigues revelou o drama vivido antes do nascimento da filha ao sofrer dois abortos espontâneos.

Foi há dois anos quederam as boas-vindas à primeira filha em comum, Alice.Este sábado, no aniversário da filha, o casal mostrou grande emoção ao assinalar a data nas redes sociais.Também Daniel publicou uma foto ternurenta em que surge com Alice ao colo.