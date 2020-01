Daniel Oliveira e Nuno Santos unidos fora do ecrã: "Amizade, partilha e admiração"

Amizade, partilha e admiração num caminho de 20 anos.", afirmou, mostrando-se confiante da relação de amizade que os une, alheia às 'guerras' entre canais.



"Eis o que fica quando tudo passa. "E enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar...", escreveu ainda Nuno Santos para o amigo de longa data.



Nuno Santos e Daniel Oliveira confirmam que a amizade se mantém, mesmo estando agora frente-a-frente ao disputarem as audiências dos canais da televisão portuguesa.





A publicação contou com a apreciação dos seguidores. "É tudo o que importa", disse Iva Domingues-



"Assim é que deve ser", escreveu a atriz Andreia Dinis.



Rita Ferro Rodrigues também mostrou a admiração: "Bonito e verdadeiro".



"Se a vida desafia um amigo a ser adversário, só podemos ficar ainda mais agradecidos ao amigo por estimular a nossa superação", escreveu o ator Pedro Lima.

Daniel Oliveira celebra esta quinta-feira, dia 30 de janeiro, o 39º aniversário. O diretor de programas da SIC contou com uma mensagem especial da parte de Nuno Santos, nada mais nada menos do que o novo diretor de programas do canal concorrente, TVI.Nuno Santos, que veio substituir o lugar de Filipa Garnel na estação de Queluz, esctreveu no Instagram:, começa por desejar Nuno Santos.