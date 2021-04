Daniel Oliveira elogia Andreia Rodrigues: "Estás mais linda do que nunca"

Numa carta emotiva, o diretor de Programas da SIC não escondeu o orgulho que sente pela amada e afirmou que casava com ela outra vez

18 abr 2021 • 16:57

Daniel Oliveira está cada vez mais apaixonado por Andreia Rodrigues. No 37.º aniversário da apresentadora, o diretor de Programas da SIC escreveu uma longa declaração de amor à amada, feita como se tivesse sido a filha mais velha, Alice, de quase três anos, a escrever. "".Daniel Oliveira continuou a mensagem ao partilhar com os fãs uma frase especial, novamente como se fosse a filha a escrevê-la.O casal foi pai, pela segunda vez, a 15 de março da pequena Inês e mesmo estando a atravessar uma nova fase da vida em que tem de dar atenção às duas filhas, o diretor de Programas da SIC reforça que Andreia tem sido uma mãe incrível. "Ainda bem que tens superpoderes e tens conseguido fazer tudo como sempre!", escreveu, emocionado por poder partilhar a vida com a apresentadora.