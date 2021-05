Daniel Oliveira emocionado com a morte de Maria João Abreu: " Era um pouco a mãe das pessoas que a conheciam"

O anúncio dadeixou todos em choque. Daniel Oliveira, diretor de Programas da SIC, marcou presença no 'Primeiro Jornal', da estação de Paço de Arcos, onde se mostrou emocionado com a partida da atriz., começou por dizer Daniel Oliveira sobre a atriz, emocionado.Bento Rodrigues, que está a conduzir o 'Primeiro Jornal' acabou por ajudar o diretor de Programas e dedicou umas palavras a Maria João Abreu enquanto Daniel Oliveira se recompunha da emoção., afirmou.Daniel Oliveira acabou por falar da carreira de 40 anos de Maria João Abreu., recordou.O convidado de Bento Rodrigues deixou, ainda, umas palavras de carinho aos entes queridos da atriz., garantiu.Maria João Abreu fazia parte do elenco de 'A Serra' e, por isso, vai continuar a aparecer no canal de Paço de Arcos.Daniel Oliveira deixou umas últimas palavras dedicadas a Maria João Abreu., afirmou.