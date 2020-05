Daniel Oliveira fiscaliza gravações das novelas da SIC

"Gente feliz com máscara! Dia de regresso ao trabalho", assinalou o marido de Andreia Rodrigues nas redes sociais.



, assinalou o marido de Andreia Rodrigues nas redes sociais.

Nas imagens divulgadas pelo apresentador do 'Alta Definição', os atores Carolina Loureiro e José Mata surgem com as respetivas máscaras durante os ensaios das cenas. Os acessórios de proteção individual foram retirados apenas no momento de 'ação'.A terceira temporada de 'Nazaré' tem estreia prevista para setembro próximo.