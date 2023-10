Daniel Radcliffe divulga história de duplo que ficou paraplégico

O ator Daniel Radcliffe juntou-se a David Holmes, o seu duplo da saga 'Harry Potter', num documentário da HBO que mostra os desafios que este enfrenta desde que sofreu um acidente que o deixou paraplégico, durante as gravações de 'Harry Potter e os Talismãs da Morte: Parte 1'.



Holmes estava a ensaiar uma cena no set e sofreu uma queda que o deixou paralisado do peito para baixo.

O documentário, intitulado 'David Holmes: The Boy Who Lived', conta como a vida do artista, de repente, mudou por completo.

No Instagram, David Holmes falou sobre o projeto: "Finalmente chegou o dia. Agora posso falar-vos deste projeto secreto e dos quatro anos de trabalho árduo necessário para a criação deste filme. Ser duplo era a minha vocação, ser duplo de Harry foi o melhor trabalho do mundo", começou por escrever.

"Este filme conta a história, não apenas das minhas conquistas diante das câmaras, mas também dos desafios que enfrento todos os dias e a minha postura em relação à vida depois de ter sofrido uma fratura no pescoço", contou.

"Só consigo viver por cauda do amor e do apoio que tenho a sorte de ter. E é graças a esse amor e apoio que posso partilhar a minha caminhada com todos", rematou.



Milhares de fãs da saga criada por J.K. Rowling apoiaram Holmes nas redes sociais e aplaudiram o envolvimento de Daniel Radcliffe no projeto. Já anteriormente Holmes e Daniel desenvolveram juntos um podcast.