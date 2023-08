“Daniel Sancho era um tarado há 15 anos”

Depois de terem sido conhecidos os resultados da autópsia de Edwin Arrieta, o cirurgião colombiano que foi desmembrado na Tailândia, confirmando que foi Daniel Sancho, de 29 anos, o responsável pela sua morte, foram revelados mais dados sobre o assunto.





Uma fonte confessou ao ‘Bangkok Post’ que Arrieta tentou fazer sexo com Daniel Sancho no hotel. No entanto, este recusou e começou uma discussão. O médico terá caído, batido com a cabeça e o chef decidiu matá-lo, cortando-lhe o corpo em 14 partes.