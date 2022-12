Daniela Machado é a dona do coração de João Cancelo

Daniela Machado com a filha Alicia

01:30

Miguel Azevedo

Quando a seleção portuguesa entrar hoje em campo para defrontar a Coreia do Sul no último jogo da fase de grupos do Mundial do Qatar, João Cancelo vai ter dois corações a bater por si, o da filha, a pequena Alicia de três anos, e o de Daniela Machado, a mulher com quem tem partilhado os sucessos desportivos e que há um ano pediu em casamento nas Maldivas."Ela disse que sim", escreveu o jogador na altura. E assim firmaram, oficialmente, uma relação que já vinha sendo alimentada desde 2011, de forma oficiosa.Influencer, com quase 75 mil seguidores no Instagram, Daniela Machado só mesmo virtualmente estará esta sexta-feira no Estádio Cidade da Educação, já que ficou em casa com a pequena Alicia. Para já, uma perda de peso no apoio à Seleção.João Cancelo, aos 28 anos é considerado um dos maiores laterais da atualidade. Defende as cores do Manchester City, mas começou a formação no Barreirense. Passou pelo Benfica (fez apenas dois jogos pela equipa principal), e depois pelo Valência, Inter e Juventus.