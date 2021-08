Daniela Melchior apresenta filme internacional em Lisboa

01:30

André Filipe Oliveira e Hugo Alves

Daniela Melchior, de 24 anos, é a prova viva de que o talento português continua a crescer e a captar atenções, em especial no estrangeiro. A atriz foi escolhida para a nova versão do filme ‘O Esquadrão Suicida’, cuja apresentação decorreu na última terça-feira, no Centro Comercial Colombo, Lisboa, e contou com a presença da artista. “Tenho a minha família e amigos ao meu lado, por isso vou ver o filme com outros olhos”, explicou, antes de entrar na sala de cinema acompanhada pela atriz Ana Sofia Martins e pelo modelo Luís Borges. Pedro Teixeira também marcou presença.









Na longa metragem, Melchior interpreta Ratcatcher 2, uma vilã que controla ratos. “Adoro os animais, e quando me chamaram para este papel eu já fui à espera de tudo. E lá estavam os ratos. Foram três com quem lidei. Foram super bons colegas, muito bem treinados, limpinhos. Foi como se estivesse a trabalhar com um cão”, explicou, entusiasmada com a experiência.

Sobre os restantes colegas de elenco, em que se incluem atores como Viola Davis, Idris Elba ou Sylvester Stallone, deixa rasgados elogios. “Ficaram tristes por me verem sair [da antestreia nos Estados Unidos] tão cedo. Mas já sei que quando voltar tenho a porta de casa de vários [colegas] aberta, onde posso ficar”.





Em relação ao futuro, Daniela revelou que quer que este seja repleto de boas experiências. “O meu objetivo não é sair de Portugal. Vou fazer coisas lá fora das quais não posso falar ainda, mas nunca vou deixar de vir cá fazer projetos. Até porque sou apegada à minha família e amigos.”