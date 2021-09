Daniela Melchior brilha em novo filme internacional Atriz lusa de 24 anos integra elenco de ‘Assassin Club’, película acabada de gravar em Itália.

Daniela Melchior brilha em novo filme internacional

Daniela Melchior continua a dar cartas além-fronteiras. Depois de ter feito parte do elenco do filme ‘O Esquadrão Suicida’, anunciou agora que também fez parte do grupo de atores de ‘Assassin Club’, uma produção que foi secretamente gravada em Itália. A portuguesa de 24 anos contracenou com nomes como Henry Golding, Noomi Rapace e Sam Neill. O filme foi realizado por Camille Delamarre e conta a história de um assassino que quer matar seis “colegas de profissão”. A data de estreia ainda não foi anunciada mas deverá acontecer em 2022.



Amanhã, Daniela Melchior volta ao pequeno ecrã nacional com a série ‘Pecado’, da TVI (ver mais na ‘Sexta’). A artista mostra-se entusiasmada com o projeto, mas admite que a ficção nacional não é a sua prioridade. “O meu foco essencialmente neste momento é solidificar uma possível carreira internacional, sendo que a minha agenda está sempre em aberto para se surgir algum projeto interessante em Portugal, claro. Mas, neste momento, não é prioridade”, afirmou numa conferência de imprensa para promoção da nova trama do canal de Queluz de Baixo.



