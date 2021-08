Daniela Melchior é a atriz mais procurada em todo o mundo

Daniela Melchior, de 24 anos, entrou pela porta grande de Hollywood ao estrear-se nas telas de cinema internacionais com o filme ‘O Esquadrão Suicida ’, lançado a 5 de agosto e que está atualmente em exibição nas salas portuguesas.O desempenho de Daniela Melchior na pele da controladora de ratos Ratcatcher 2 rendeu-lhe muitos elogios, tanto da crítica como dos fãs da saga da DC Comics. Além disso, a atriz conseguiu chegar ao primeiro lugar na lista dos artistas mais populares do Mundo no site especializado em cinema, IMDB.