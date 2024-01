Daniela Melchior em clima de cumplicidade com José Condessa numa festa em Lisboa

Atriz de ‘Velocidade Furiosa X’ esteve presente no espetáculo da DJ Charlotte de Witte, que fez parte do BRUNCH X NEOPOP, ao lado do protagonista da nova novela da TVI, ‘Cacau’, e não escondeu vários de diversão e amizade.

Daniela Melchior e José Condessa

Foto: Instagram

01:30

Daniela Melchior e José Condessa estiveram presentes no espetáculo da DJ Charlotte de Witte, que se realizou na FIL, em Lisboa, e que fez parte do festival BRUNCH X NEOPOP, um evento que juntou vários músicos do género techno no mesmo espaço.Os dois atores fizeram questão de comparecer no evento, ao lado de outros amigos próximos, como por exemplo Luís Borges e Lucas Dutra.Através das redes sociais, foram vários os registos que tanto Daniela Melchior, de 27 anos, ou José Condessa, de 26, partilharam da noite e ainda mostraram que existe uma grande cumplicidade entre os dois.Vale relembrar que ambos estão solteiros e já correram rumores que o rosto da TVI e a atriz de ‘Velocidade Furiosa X’ estariam a viver um romance. Porém, José Condessa continua a negar.