Daniela Melchior imparável: Atriz soma êxitos além fronteiras

Portuguesa confirmada no elenco do filme ‘Profissão: Duro’, uma reinterpretação do clássico do cinema de 1989.

Daniela Melchior integra novo projeto internacional

Carolina Cunha

Aos 25 anos, Daniela Melchior está imparável e soma mais uma conquista a nível profissional. A atriz portuguesa foi confirmada no elenco de ‘Profissão: Duro’, a nova produção da plataforma Amazon, que conta com Jake Gyllenhaal no papel de protagonista.Trata-se de um remake do filme de 1989 que tinha como protagonista Patrick Swayze. De acordo com a Amazon, a rodagem do filme começa ainda este mês, na República Dominicana.Desde que abriu as portas de Hollywood com a sua estreia em ‘Esquadrão Suicida’ (2021) que a atriz tem dado que falar. Este será o próximo grande projeto de Melchior, que está atualmente em gravações no novo filme da saga ‘Velocidade Furiosa’, cujas gravações decorrem em Portugal, e estreia em 2023.A jovem artista lusa integrou ainda o elenco de ‘Guardiões da Galáxia’ e ‘Marlowe’, que estão em fase de pós-produção e chegam aos cinemas no próximo ano.