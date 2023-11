Daniela Melchior

21 nov 2023 • 01:30

Carolina Cunha

A proximidade de Daniela Melchior, de 27 anos, e José Condessa, de 26, é cada vez maior e os atores já não se inibem de partilhar os momentos em comum. Desta vez, estiveram a assistir ao Portugal-Islândia (2-0) no estádio José Alvalade, em Lisboa, na companhia de mais alguns amigos.Saiba mais no site do Correio da Manhã