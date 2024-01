Daniela Melchior partilha fotos escaldantes nas redes sociais

01:30

Se nos primeiros tempos de carreira manteve uma postura discreta e recatada, Daniela Melchior, de 27 anos, agora uma estrela em Hollywood, tem surpreendido aos seguidores nas redes sociais ao revelar o seu lado mais sexy e provocador.Agora, surgiu em topless, deitada na sua cama, em Lisboa, onde tem desfrutado de dias de descanso. "Dolce far niente", escreveu, na legenda das fotografias que conquistaram de imediato a atenção dos fãs, que não resistiram a comentar. Houve mesmo quem partilhasse o desejo de estar no lugar do companheiro de quatro patas da artista, que também surge nas imagens. Atualmente solteira, depois do fim do namoro de vários anos com Tiago Severo, Daniela está focada na carreira.A atriz fez parte de sucessos cinematográficos recentes como ‘Guardiões da Galáxia’ e ‘Velocidade Furiosa X’.