Daniela Melchior partilha imagens de 'Velocidade Furiosa'

Daniela Melchior, de 26 anos, partilhou, nas redes sociais, novas imagens do filme 'Velocidade Furiosa X' e deixou os seguidores ainda mais entusiasmados com a estreia, que acontece já no próximo mês, no dia 18., escreveu a atriz portuguesa na publicação, onde aparece a contracenar com o icónico Vin Diesel, de 55 anos.A artista não é a única contribuição portuguesa que o décimo filme da saga vai ter. Relembre-se que algumas das cenas foram gravadas em Portugal, mais precisamente no norte e centro do país.Veja as imagens que Daniela Melchior partilhou abaixo: