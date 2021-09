Daniela Melchior rendida ao amor após conquista

12:11

A nova conquista profissional de Daniela Melchior já está a dar frutos, em especial nas redes sociais, onde tem somado de dia para dia mais seguidores. Já ultrapassou a linha do meio milhão. Apesar das atenções vindas de toda a parte do Mundo, a atriz já decidiu que pretende viver por Portugal. "Vou fazer coisas lá fora das quais não posso falar ainda, mas nunca vou deixar de vir cá fazer projetos. Até porque sou apegada à minha família e amigos", referiu.

Os dias são de muita emoção para, a quem não sobra motivos para sorrir e gritar alegria ao Mundo. A atriz está em êxtase com a estreia do segundo filme da saga ‘Esquadrão Suicida’, que chegou recentemente aos cinemas e que marca a sua estreia internacional. Para já, somam-se muitos elogios. O orgulho do público tem chegado à jovem pelas redes sociais.Os comentários de satisfação enchem de emoção Daniela, que decidiu fazer umaOs dois elegeram a zona de Silves, no Algarve, para namorar e festejar a recente conquista da beldade portuguesa. Embora feliz, o casal evita muitas manifestações de amor em público, deixando apenas escapar em fotografias uma ou outra coincidência. Daniela e Tiago gravaram vários vídeos com o animal de estimação que têm em comum. Os registos fotográficos do cão de estimação não passaram despercebidos aos seguidores, que desejaram "boas férias" à atriz e ao companheiro.