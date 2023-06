Daniela Melchior revela 'desejo secreto'

"Posso dizer que tenho assim um desejo secreto, que agora já não vai ser secreto, de fazer uma Bond Girl ", contou.



Ainda no formato, Daniela Melchior fez uma reflexão sobre a sua postura no trabalho.



"Sabes que eu quando me passo, não me passo tipo a gritar ou a tratar mal as pessoas, é a chorar. Foi numa produção e eu estava no trailer e estava a retocar a maquilhagem e foi quando me caiu a ficha de eu sou demasiado fácil de trabalhar, de lidar. Apercebi-me 'fogo, se não me imponho daqui para a frente vou ser pisada de uma maneira'", revelou.



Veja o momento abaixo:



A carreira de Daniela Melchior tem alcançado grandes produções. Agora, a atriz faz parte do elenco do filme 'Velocidade Furiosa X', que estreou a 18 de maio.A artista de 26 anos esteve presente no programa da RFM, 'Café da Manhã', e