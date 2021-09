Daniela Melchior: uma estrela em ascensão na meca do cinema

Em poucos dias, a atriz portuguesa de 24 anos tornou-se uma estrela à escala planetária. Sque acaba também por servir de barómetro da fama dos artistas.O sucesso tem razão de ser: Daniela é a protagonista do mais recente ‘blockbuster’ de Hollywood, ‘O Esquadrão Suicida’, em exibição nas salas de cinema do Mundo inteiro. Nesta longa-metragem dá vida à vilã Ratcatcher 2, a encantadora de ratos, num universo povoado de super-heróis.e a revista ‘The Hollywood Reporter’ descreveu-a como ‘the next big thing’ - expressão usada para apontar casos muito promissores de sucesso. O futuro pertence aos deuses mas, numa entrevista recente, Daniela confessou que tem ido "a alguns castings" e recebido "muitos convites diretos para interpretar papéis", concretizando assim o sonho de qualquer ator.disse em entrevista ao Observador.Nascida em Lisboa em 1996, Daniela Melchior deu os primeiros passos no mundo da moda, enquanto estudava teatro. Estreou-se na televisão na telenovela ‘Mulheres’ (2014), participou depois na série televisiva ‘Massa Fresca’ (2016), seguindo-se telenovelas como ‘Ouro Verde’ (2017) ou ‘A Herdeira’ (2017), todas da TVI. No cinema, estreou-se em ‘O Caderno Negro’ (2018), seguindo-se ‘Parque Mayer’ (2018).Em 2018, gravou também uma canção. Mas por uma boa causa. O tema, intitulado ‘O Que é Ser Normal? Apontar o Dedo ao Mal’, com letra de Catarina Furtado e música de Tiago Bettencourt, inseriu-se numa campanha contra a violência no namoro.Daniela vive em Lisboa, mas não descarta a hipótese de se mudar para Los Angeles, EUA. Até porque, muito provavelmente, é na terra do Tio Sam que outras portas se abrirão no futuro.Nos últimos tempos, outras atrizes portuguesas conseguiram saltar as fronteiras da ficção nacional para dar cartas lá fora. É o caso de, que é uma das protagonistas da série ‘Warrior Nun’, um original da maior plataforma de streaming do Mundo, a Netflix. O elenco inclui também Joaquim de Almeida, veterano em andanças internacionais, mas foi Alba Baptista quem arrancou o papel principal.O enredo, baseado na série de livros de manga com o mesmo título, começa no momento em que uma jovem de 19 anos acorda numa morgue com uma nova vida e um artefacto divino nas costas. Descobre que é dotada de superpoderes e que faz parte de uma organização antiga que tem como objetivo combater os demónios na Terra — mas há forças do bem e do mal que a querem encontrar e controlar. Alba Baptista, que se tornou conhecida pelos papéis nas telenovelas ‘Jogo Duplo’ e a ‘Impostora’ (TVI), veste a pele de AVA, uma jovem que vive a primeira experiência de liberdade, depois de anos de abusos e clausura num orfanato.. Depois de rodar a terceira temporada da série alemã ‘Das Boot: O Submarino’, do canal AMC, entre a República Checa e em Malta, foi confirmada para o elenco principal da série ‘The Man Who Fell To Earth’, do canal norte-americano Showtime. Em breve, irá ocupar outro lugar de honra: será uma das protagonistas da primeira série portuguesa produzida para a Netflix.Parte do sucesso que os atores portugueses têm alcançado no estrangeiro passa pelo programa ‘Passaporte’, promovido pela Academia de Cinema Português e pela diretora de castings Patrícia Vasconcelos, que todos os anos apresenta uma seleção de jovens talentos a diretores de castings internacionais. Quem se segue?