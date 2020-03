Daniela Pimenta nega burla: "Estou a ser chantageada"

Daniela Pimenta voltou a ver o seu nome envolvido numa nova polémica.", escreveu a mulher nas redes sociais.A Vidas contactou Daniela Pimenta que explicou que está a ser vítima de chantagem por parte da mulher. "", começou por contar.Daniela viajou com o marido e um grupo de amigos e chegaram ao destino no dia 29. "".Até que um dia, um familiar de Renata falou com Daniela Pimenta ao telefone. "Disse-me que era um tio da Renata e que ela não estava bem, que o melhor era ela regressar a Portugal. Disse-me lhe que ia comprar a viagem de regresso. Foi o que fez".Isto aconteceu no passado dia 2. Mas o pesadelo não acabou aqui. ""Ou me pagas ou vou difamar-te as vezes que quiser. Agora é a minha palavra contra a tua. Tens provas que me pagaste? Não pois não? O dinheiro não fala. Por isso, vou pôr-te nos jornais todos. Depois das notícias que saíram de ti, achas que as pessoas não vão acreditar em mim? Simples. Pagas mais algum e isto morre aqui. Ponto final", pode ler-se em algumas mensagens enviadas pela ama.