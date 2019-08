Daniela Pimenta: “Nunca fui adepta de topless”

A ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’ não abdica dos momentos em família durante as férias, e prefere festas mais restritas.

CM: Férias dentro ou fora de Portugal?

Daniela Pimenta: Gosto de ir para fora. Mas agora com filhos também dá mais jeito ficar por Portugal.

- Praia ou piscina?

– Adoro praia, mas com os três miúdos procuramos sempre um espaço que tenha piscina, porque é mais fácil.

- Verão frio com água quente ou verão quente com água fria?

- Verão quente com água fria.

- Mergulhos de cabeça ou entrada a três tempos?

– Quando era mais nova era logo de cabeça. Agora custa mais um bocadinho, é um pezinho de cada vez.

- Fato de banho, biquíni ou triquíni?

– Fato de banho. Depois de ser mãe sinto-me mais confortável. Mas adoro biquínis.

- O que é obrigatório no seu verão e o que é dispensável?

– É obrigatório protetor solar e água. Dispenso o telemóvel, consigo desligar-me dele quando estou de férias. Habituei-me na ‘Casa dos Segredos’ a ficar sem ele.

- O topless é uma hipótese ou está fora de questão?

– Fora de questão. Nunca fui adepta, mas respeito quem o faça.

- O verão convida mais a festas em grupo ou comemorações em privado?

– Neste momento, prefiro fazer festa com o meu marido, filhos e amigos próximos.

- No verão, o sexo e o desejo estão em época alta?

– Depende de pessoa para pessoa. Mas acho que no verão até é mais afrodisíaco. Com o meu marido apetece-me sempre, seja inverno ou verão.

- Noites ao relento ou sessões debaixo dos lençóis?

– As duas. Sabe sempre bem, é maravilhoso.

- Complete: o verão é bom para...

– Nos divertirmos com os filhos.



PERFIL

Daniela Pimenta ficou conhecida do público ao participar no reality show da TVI ‘Casa dos Segredos’, na segunda edição do programa.



Participou também no formato ‘A Tua Cara Não Me É Estranha’, do mesmo canal. É casada com o empresário Pedro Mourato, com quem tem três filhos.