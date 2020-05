Daniela Pimenta retida nas Filipinas com os filhos

12:41

Daniela Pimenta viajou no final de janeiro com os três filhos, Noah, de quatro anos, Enzo, de dois, e Rodrigo, de um, e com o marido, Pedro Mourato, para as Filipinas e acabou por ficar retida no país. É lá que se encontra a passar a quarentena.", começa por contar a cantora e ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’, da TVI.".Daniela Pimenta conta que sai à rua apenas para fazer compras e tem tentado manter o espírito positivo. "". A artista não tem, para já, previsão de quando regressará a Portugal. "".