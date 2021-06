Daniela Ruah de férias em Portugal com a família

Daniela Ruah não esconde o quão encantada está por estar a passar umas férias em Portugal na companhia do marido, David Olsen, e dos filhos, Sierra e River.Terminadas as gravações de uma série da RTP1 – que a obrigou a vir mais cedo para Portugal tendo estado afastada do marido e dos filhos durante três semanas – a atriz, que mora nos Estados Unidos, mostrou que estes últimos dias têm sido divertidos e que, em família, aproveitaram para ir à praia.

“Os meus cinco amores”, escreveu nas suas redes sociais, referindo-se ao marido, aos filhos e aos pais, Moisés Ruah e Catarina Korn, que vivem em Portugal.