Daniela Ruah desabafa sobre quando sofreu aborto espontâneo

Daniela Ruah

Foto: Direitos Reservados/ Instagram

André Filipe Oliveira

Daniela Ruah, de 36 anos, confessou ter sofrido um aborto espontâneo, no final de 2015, após a primeira gravidez. "Quando o River era pequeno começámos a tentar engravidar outra vez. Tivemos sorte e a coisa deu-se depressa. Às nove semanas, quando fui à primeira consulta para ouvir o coração do bebé... Silêncio. ‘Está tudo bem?’ Perguntei. ‘Não, não está.’ Disse o médico. Entrei em modo lógico, perguntando quais os próximos passos", desabafou a atriz nas redes sociais.



A revelação do episódio, até agora em segredo, assinalou o Dia do Bebé Arco Íris - termo atribuído ao bebé que nasce após um aborto espontâneo.

Embora tenha sofrido com a perda, Daniela Ruah e o marido, Dave, não desistiram. Após saber da morte do avô, no inicio de 2016, veio a boa-nova. "Ao telefone de Portugal a minha mãe diz: ‘Aposto que estás grávida.’Nessa mesma manhã fiz um teste em casa e deu positivo. Foi assim o começo da Sierra, a minha bebé arco-íris".