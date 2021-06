Daniela Ruah descansa longe dos Estados Unidos

A atriz que foi convidada pela RTP para realizar o telefilme ‘Os Vivos, o Morto e o Peixe Frito’, acabou também por aproveitar uns dias em Portugal para matar saudades da família que tem por cá, do sol e da praia.escreveu Ruah na legenda de um conjunto de fotografias partilhadas nas redes sociais nas quais se podem ver os pais, os dois filhos, River e Sierra na praia, e o marido, David Paul Olsen de volta de um grelhador.Dois dias antes já a atriz tinha partilhado uma fotografia com uma ‘claquete’ de cinema onde se lia a palavra ‘finito’ numa clara alusão ao fim das gravações do telefilme, que decorreram na cidade de Torres Vedras.escreveu.partilhou ainda.Daniel Ruah esteve a trabalhar no telefilme durante três semanas e só ao final desse tempo é que os filhos e o marido vieram ao seu encontro, um facto também partilhado pela atriz nas redes sociais., escreveu numa foto ternurenta com a pequena Sierra.Recorde-se que Daniela Ruah vive atualmente nos EUA onde é casada com o também ator David Paul Olsen, duplo e irmão mais velho do seu parceiro da série americana ‘NCIS: Los Angeles’ Marty Deeks.Os dois ficaram noivos em 2013 e casaram em Cascais em Junho de 2014. Têm dois filhos, Sierra de 5 anos e River de 8.