Daniela Ruah despede-se das férias em família

Depois de ter dividido as suas férias entre Portugal e Los Angeles, onde vive atualmente, Daniela Ruah fez questão de se despedir do verão com algumas das fotografias mais atraentes dos dias de descanso.

Aos 35 anos, a atriz conhecida pelo seu papel na série norte-americana ‘Investigação Criminal: Los Angeles’, que se tornou num sucesso mundial, mostra que mantém corpo escultural. Nas fotos partilhadas nas redes sociais, é notória a excelente forma física da artista que não descura a sua preparação física no ginásio, que faz parte das suas rotinas diárias. "O verão acabou mas que se lixe... estou confortável no meu fato de banho", escreveu.





A atriz aliou aos seus últimos dias de férias com a celebração do 3.º aniversário da filha mais nova, Sierra. Um momento em família, com uma festa íntima, que Daniela também partilhou com os seguidores através de algumas fotografias do momento especial.

Recorde-se que Ruah mantém uma relação com o David Paul Olsen, com quem tem dois filhos em comum.