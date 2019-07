Agora, no regresso aos Estados Unidos, onde a atriz vive atualmente e protagoniza a série de sucesso 'NCIS - Los Angeles', Daniela Ruah reconhece que, desta vez, a despedida tem um sabor amargo e doloroso.Recorde-se que, o conhecido otorrinolaringologista, pai da atriz, sofreu um AVC e encontra-se neste momento em fase de recuperação numa unidade de saúde privada, depois de ter sido hospitalizado. Durante as férias em Portugal a atriz deu todo o apoio ao pai, visitando-o com regularidade e mostrando uma enorme preocupação.