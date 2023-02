Daniela Ruah é a nova arma da SIC

, pode ler-se.

View this post on Instagram A post shared by SIC (@sicoficial)

Depois do sucesso em 'Investigação Criminal: Los Angeles', Daniela Ruah estreia-se na apresentação a solo no novo programa da SIC 'Os Traidores'. A estreia está marcada para março e irá fazer frente ao reality show da TVI 'O Triângulo', apresentado por Cristina Ferreira, aos domingos à noite.A atriz portuguesa confessa estar feliz com o regresso a Portugal:Em comunicado, Daniel Oliveira, diretor de programas da estação de Paço de Arcos, revela estar satisfeito com esta contratação:

Sobre este novo formato, sabe-se que é uma versão do original holandês, 'De Verrader', que estreou em 2021. O jogo reúne 18 participantes, três dos quais são os "traidores" e os restantes os "fiéis". O público é informado desde o início quem é quem, mas os concorrentes não sabem. A cada noite, os traidores reúnem-se com o objetivo de decidir qual o jogador que querem eliminar da competição. Na manhã seguinte, o escolhido não aparece para o pequeno-almoço, e todos são informados de que foi "morto".