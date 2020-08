Daniela Ruah impedida de voltar a Portugal

A viver em Los Angeles há largos anos, Daniela Ruah vive momentos de angústia devido às restrições da Covid-19, que impedem o seu regresso a Portugal onde reside toda a sua família.Nas redes sociais, a atriz da série ‘NCIS: Los Angeles’ pediu um alívio das restrições das viagens para visitar os familiares e sugere aos seus seguidores que, tal como ela, se juntem ao movimento ‘O amor não é turismo’ e assinem a petição que pedeNa mesma publicação, Daniela Ruah desabafa sobre a distância da família, que está impedida de ver há vários meses., afirmou a atriz que não esconde a tristeza, sem saber quando poderá voltar a abraçar os familiares.Além das saudades, acrescem as preocupações com o estado de saúde do pai, que é considerado um doente de risco devido a vários problemas cardíacos.Daniela, recorde-se, é casada com David Paul Olsen, americano, com quem tem dois filhos: River e Sierra.