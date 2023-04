Daniela Ruah recorda AVC do pai: "Pensava que ele dali não passava"

Daniela Ruah esteve à conversa com Daniel Oliveira no 'Alta Definição', no sábado, 15 de abri, na SIC.Em lágrimas, a atriz recordou ao diretor dde Programas da estação um dos momentos maisque viveu, quando o pai teve um AVC., começou por contar., desabafou.Ainda no formato, Daniela Ruah relembrou o desespero que sentiu e o pedido que fez aos médicos., declarou.A apresentadora estava em Portugal quando aconteceu, mas confessou que voltar para os Estados Unidos foi o que mais lhe custou., concluiu.Recorde-se que Daniela Ruah está em Portugal para a apresentação do novo programa da SIC, 'Os Traidores'.