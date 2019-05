Daniela Ruah vive drama familiar

16:09

Daniela Ruah está de regresso a Portugal para alguns duas de descanso com os filhos, Sierra Esther e River Isaac, e o marido, David Paul Olsen.Apesar de estar de férias, as coisas não correram conforme planeado e a estrela portuguesa, que atualmente vive nos Estados Unidos, sofre com o estado de saúde do pai, Carlos Ruah, médico de profissão.O conhecido otorrinolaringologistae encontra-se em fase de recuperação numa unidade de saúde privada, depois de ter sido hospitalizado. Durante esta fase, a atriz tem dado todo o apoio ao pai, visitando-o com regularidade e mostrando uma enorme preocupação.Daniela é filha de pais separados, no entanto manteve sempre uma relação de grande proximidade com o pai, que é um dos seus maiores fãs nesta aventura profissional que começou, ainda em adolescente, na representação, primeiro em Portugal e depois nos EUA, onde é uma das protagonistas da série