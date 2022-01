Darwin Núñez foi pai pela primeira vez

Darwin Núñez com o filho nos braços

Foto: Direitos Reservados

01:30

Carolina Cunha

Darwin Núñez marcou aquele que foi o golo mais importante da sua vida. Aos 22 anos, o craque uruguaio do Benfica foi pai pela primeira vez e vive com especial emoção o nascimento do filho, o pequeno Darwin, que recebeu precisamente o nome do pai. O futebolista viajou para Almería, em Espanha, para assistir ao parto e estar ao lado da companheira, Lorena Mañas, naquele que foi o momento mais importante e emotivo da vida do casal. Segundo o jornal ‘Record’, o bebé nasceu esta terça-feira e o parto correu tal como previsto, sem qualquer complicação. A família não podia agora estar mais feliz.Numa imagem partilhada nas redes sociais, é visível o jogador com o bebé nos braços. A imagem deixa evidente toda a alegria do nascimento do primeiro filho e o significado que isso tem para o atacante.Devido aos compromissos profissionais com o clube da Luz, Darwin viajou ainda esta terça-feira para Portugal e deverá integrar hoje o treino com a restante equipa no centro de treinos do Seixal, aos comandos do técnico Nélson Veríssimo.Ao longo dos últimos meses, o avançado manteve em segredo o facto de ser pai, não partilhando nenhum detalhe desta fase da sua vida com os fãs através das redes sociais, onde coleciona mais de 295 mil seguidores.