David Beckham é apanhado com a ‘ex’ do filho

O casamento de David e Victoria Beckham voltou a ficar ensombrado por suspeitas de traição e, segundo a imprensa internacional, o Natal ficará marcado por um clima de tensão que envolve o casal e, também, o filho mais velho, Brooklyn, de 20 anos.Tudo começou quando Victoria, de 45, surpreendeu o marido, de 44, no bar de um hotel de Londres a beber copos com a atriz Chloë Grace Moretz, de 22, ex-namorada do filho."Vic tinha um encontro profissional no Hotel Dorchester e ficou chocada quando, ao sair, viu David e Chloë juntos no bar," revela uma fonte anónima à revista ‘NW’."Ela não queria acreditar no que estava a ver e quis confirmar. Depois abordou David e confrontou-o com a situação. Ele ficou perplexo quando a viu e explicou que se cruzou com Chloë por acaso e que estavam apenas a conversar", continua.A mesma fonte revela ainda que Victoria ficou furiosa e, antes de sair, acusou-o de trair o próprio filho. Nessa mesma noite, a ex-Spice Girl faltou aos British Fashion Awards.A mesma publicação afirma que este pode ser o golpe final na relação do casal, que está junto há 20 anos."Neste momento, o que os mantém juntos são os negócios, nomeadamente, a marca de roupa de Victoria. "As traições de David desgastaram o casamento e Victoria está cada vez mais obcecada com o trabalho. Mas, enquanto renderem como casal, eles ficarão ‘juntos’", acrescenta.