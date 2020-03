David Beckham e Victoria elogiam o filho Brooklyn: "Mudou as nossas vidas para sempre"

Brooklyn Beckham, filho mais velho de Victoria e David Beckham, está de parabéns. O jovem celebra esta quarta-feira, dia 4 de março, 21 anos, e o casal deixou uma mensagem especial para o filho., escreveu a estilista.Já o antigo futebolista teceu vários elogios ao jovem.O jornal The Sun revelou que David e Victoria Beckham estão a preparar uma festa milionária para o filho., disse uma fonte à publicação. A festa será no norte de Londres, na casa da família, e a lista de convidados deve incluir a modelo, o chefe respetiva família,, colega de Victoria no período das Spice Girls.