Antigo futebolista e a mulher Victoria mataram saudades do filho Brooklyn e da futura nora Nicola Petz em festejos da Páscoa.

David Beckham junta família e mostra união

Foto: Direitos Reservados

David e Victoria Beckham protagonizaram um momento inédito ao mostrar a família reunida a desfrutar do Domingo de Páscoa. Neste encontro estava também presente Nicola Peltz, a noiva do filho mais velho do antigo futebolista, Brooklyn.









Nas redes sociais, a designer de moda referiu-se ao encontro do clã com palavras de muito carinho. “A nossa família unida é o presente mais precioso nesta Páscoa. Sentimos a vossa falta e amamo-vos muito [referindo-se ao filho e à futura nora]”.

Os admiradores dos Beckham entraram em delírio com a união da família. Este foi também um momento duplamente especial para David e Victoria que mataram as saudades do filho mais velho, que estava há vários meses a viver nos Estados Unidos.





Depois de vários projetos ligados à área da moda, Brooklyn Beckham, de 22 anos, prepara-se agora para dar os primeiros passos na indústria do cinema ao lado de grandes nomes de Hollywood.