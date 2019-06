David Beckham proíbe o filho de ver a namorada

O filho mais velho de David Beckham,

"David pediu ao Brooklyn para passar mais tempo com todos eles numa tentativa de o ajudar. Ele sabe que o amor jovem pode ser difícil, mas não quer que as cenas de discussão públicas se tornem um tema comum. Em vez de interferir, acabou apenas por dar alguns conselhos ao Brooklyn", diz uma fonte citada pelo 'The Sun'.







Brooklyn, mantém uma relação com a modelo Hana Cross há cerca de seis meses, mas o namoro tem dado que falar pelas constantes discussões entre o casal. A mais recente teve lugar no Festival de Cinema de Cannes.Um namoro recente, mas marcado por vários escândalos que podem vir a afetar a imagem da família Beckham. Por esse motivo, o ex-futebolista terá pedido ao filho para se afastar da namorada.