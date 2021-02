David Carreira: “A Sara tinha um coração puro”

01:30

Miguel Azevedo

Foi de voz embargada e lágrimas nos olhos, quase a terminar o concerto, que David Carreira anunciou o “momento especial”: um vídeo com imagens da irmã Sara (incluindo em criança), que morreu a 5 de dezembro do ano passado. “Tenho a certeza que ela nos está a ver”, disse.









O concerto solidário ‘Amor em Casa’, que David realizou online através do YouTube, e que marcou o seu regresso aos palcos, ainda que de forma virtual, vinha sendo anunciado nas redes sociais para ajudar a União Audiovisual e para homenagear Sara, tendo ficado profundamente marcado pelo luto e pelas memórias da benjamim da família. Na página do Instagram, David deixou mesmo uma dedicatória e um agradecimento a todos os convidados que passaram pelo espetáculo que havia sido previamente gravado. “A Sara não teve tempo para mostrar todo o talento que tinha. Mas conseguiu com apenas 21 anos tocar no coração de todos nós. Todos os que conheceram a minha irmã sabem que ela tinha um coração puro”, escreveu. “Ela tinha uma voz linda e hoje quisemos continuar a dar seguimento à voz da Sara e continuar a dar seguimento à bondade da Sara…”

Ao longo de quase duas horas, David Carreira contou com os Calema, Ana Moura, Diogo Piçarra, Nuno Ribeiro e com a namorada Carolina Carvalho (cantaram juntos e beijaram-se). Depois de uma brincadeira em família na cozinha com uma receita para o Dia dos Namorados, David fechou a noite com mais um momento de emoção ao cantar com o irmão Mickael o tema ‘O Teu Lugar’.