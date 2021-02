David Carreira afastado da novela da TVI

17:58

David Carreira entrou, esta manhã, em direto no programa 'Casa Feliz', da SIC, e confessou que se encontra lesionado num braço, o que o obriga a estar em casa e, consequentemente, a afastar-se das gravações da novela 'Bem me Quer', da TVI., disse David Carreira em conversa com Diana Chaves e João Baião., brincou.O artista contou ainda que no concerto de homenagem que deu em memória da irmã, Sara Carreira, há uma semana, já estava lesionado.