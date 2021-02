David Carreira anuncia concerto dedicado à irmã

David e Sara Carreira

Foto: Direitos Reservados

01:30

Carolina Cunha

Cerca de dois meses após a morte trágica da irmã mais nova, Sara Carreira, David vai regressar aos palcos com um concerto de homenagem à benjamim do clã Carreira. Este será o primeiro concerto do cantor após a dolorosa morte, que arrasou toda a família. Trata-se de um evento especial em que o cantor convidou vários artistas, entre os quais o irmão, Mickael Carreira, a fadista Ana Moura e Diogo Piçarra. “Não conseguiria voltar a um palco - se bem que é numa condição um bocado diferente, sem público, com o público a assistir através das suas casas - se não tivesse essas pessoas, a maior parte delas já me acompanham há muito tempo, alguns desde o início da minha carreira”, disse David à RTP.









Um convite especial que recebeu de imediato o “sim” dos artistas convidados que estão unidos para prestar uma homenagem à filha mais nova de Tony Carreira que perdeu a vida num violento acidente. O concerto virtual vai acontecer no próximo sábado, 6 de fevereiro, na página de YouTube do cantor.

Para além de homenagear a irmã, o evento especial vai ter uma vertente solidária para angariar donativos para apoiar a União Audiovisual, que enfrenta uma severa crise devido à pandemia da Covid-19.