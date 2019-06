David Carreira assiste a cenas íntimas de Carolina Carvalho

12:51

André Filipe Oliveira

O regresso de Carolina Carvalho ao pequeno ecrã não tem passado despercebido.Na trama do terceiro canal, os dois protagonizam um par romântico, abençoados por uma gravidez. No entanto, a gestação é uma invenção da personagem interpretada por Carolina que depois de ver a mãe do namorado, Maria do Céu, vencer o Euromilhões tenta a todo o custo passar a fazer parte da família.Os momentos de intimidade parecem não incomodar David Carreira.. "A ver a novela", escreveu como legenda de um dos vídeos.Recorde-se, Carolina Carvalho e David Carreira assumiram a relação amorosa em fevereiro passado, mas os rumores de que estariam apaixonados surgiram pela primeira vez há cerca de um ano.