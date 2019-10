David Carreira assume antiga paixão por Gabriela Barros

O cantor assumiu que foi apaixonado por, durante uma conversa intimista com a apresentadora Fátima Lopes para o programa, naAo abrir o coração, o filho mais novo de Tony Carreira falou sobre a série juvenil,, no mesmo canal, onde brilhou como protagonista ao lado da atriz como par romântico. Foi nesse momento que acabou por revelar o que sentiu na altura, há nove anos atrás, quando decorreu a oitava temporada do formato., afirmou o jovem artista, sem medo.A conversa entreainda vai ser desvendada em breve na antena da TVI, com algumas confissões surpreendentes.Para já, os milhares de fãs de David Carreira foram surpreendidos com esta paixão.