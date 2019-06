David Carreira assume detenção como campanha publicitária

'Prisão' do filho de Tony Carreira foi ficcionada para o seu novo teledisco.

"Preso? Eu? só no videoclip mesmo obrigado aos fãs que me ajudaram nesta ação de lançamento do novo single 'Minha Cama', escreveu.









David Carreira colocou um ponto final nos rumores da sua alegada detenção pelas autoridades policiais nos Estados Unidos.Nas redes sociais, o filho de Tony Carreira confirmou que a sua "prisão" foi ficcionada para o videoclip do seu novo tema 'Minha Cama'.