David Carreira comemora 10 anos de carreira Cantor agradeceu o apoio aos fãs e confessou que já pensou abandonar o mundo artístico.

David Carreira

Foto: Direitos Reservados

01:30

David Carreira completou o marco de 10 anos de carreira. Nas suas redes sociais, o cantor agradeceu o apoio aos fãs e confessou que já pensou abandonar o mundo artístico. "Tive a sorte de vos ter ao meu lado desde o início. Vocês deram asas aos meus sonhos e quando pensava em desistir da música deram-me forças para continuar a fazer o que mais gosto quando parecia impossível", escreveu.



O marco de 10 anos de carreira de David Carreira vai ser comemorado a 18 e a 26 de março de 2022, com dois concertos no Multiusos de Guimarães. Nestes espetáculos, o filho de Tony Carreira vai recordar as canções que interpretou ao longo da última década.

"Quero reviver estes 10 anos da melhor maneira. Quero aproveitar cada minuto, cada música ao vosso lado", disse.

Mais sobre

artigos relacionados