David Carreira criticado após entrevista

O cantor esteve à conversa com Bruna Gomes, no podcast 'PodBru'

29 jun 2023 • 17:48

", disse Maya. "O David revela ainda que o seu maior sonho profissional é dar mais concertos no Altice Arena do que o pai, Tony", acrescentou a apresentador. "Ou seja, o David, nesta entrevista, deu uma data de tiros no pé", rematou Teresa Guilherme, comentadora do programa da CMTV.





David Carreira esteve à conversa com Bruna Gomes no podcast 'PodBru', da influencer e vencedora do 'Big Brother - Desafio Final'. No entanto, o resultado da conversa não foi o esperado.Durante o episódio, o cantor falou sobre o nascimento do filho, Lucas, fruto da relação com Carolina Carvalho, e acabou por revelar que, desde que foi pai, não mudou nada na sua vida., disse o artista. O assunto foi comentado no programa 'Noite das Estrelas', da CMTV.