David Carreira declara-se à mãe para a apoiar no luto pela irmã Sara: “A mulher mais importante da minha vida”

Um amor infinito! David Carreira decidiu traduzir por palavras o sentimento que o une à mãe, Fernanda Antunes. Após as celebrações do Dia Internacional da Mulher, decidiu expressar publicamente a sua admiração. "O Dia da Mulher é todos os dias! Para a mulher mais importante da minha vida, Fernanda Antunes". A mensagem do artista foi partilhada nas redes sociais acompanhada por um vídeo, no qual surge a cantar o tema em francês ‘Maman J’ai Pas Les Mots’ (Mãe eu não tenho palavras, em português). No refrão, ouve-se um pedido de desculpas à progenitora pelas falhas no caminho. "Mãe, eu não tenho as palavras / Para curar a tua dor, eu sei / Fiz-te cair do céu / Mas és tu quem está a cuidar de mim / Eu tenho toneladas de falhas, o meu ego / Que se cola à minha na pele / Mãe, eu não tenho as palavras / Para dizer, amo-te".A missiva emocionou os admiradores do cantor, que enviaram várias mensagens de ânimo e força para toda a família, que continua em luto pela morte de Sara Carreira. A jovem perdeu a vida em dezembro passado aos 21 anos, na sequência de um desastre automóvel. De lá para cá, Fernanda e Tony Carreira têm estado muito recatados, evitando aparições em público.Esta não foi a primeira vez que David Carreira expressou publicamente o orgulho que sente pela mãe, que está a viver um dos momentos mais dolorosos de sempre. Em janeiro passado, consumido pela dor, o artista reconfortou a mãe com palavras de muito carinho. "Mãe, és um exemplo de força e de amor, amo-te e estarei sempre ao teu lado." A mensagem de afeto, também partilhada nas redes sociais, não deixou ninguém indiferente.Tony Carreira celebrou 33 anos de percurso artístico no dia em que se assinalaram três meses da morte da filha, Sara. "Cada dia tenho mais saudades da minha princesa", escreveu.Mickael Carreira tem recebido total apoio da companheira, Laura Figueiredo, desde a morte da irmã, Sara, em dezembro. A ex-apresentadora abdicou de muitos projetos em prol da família.Ivo Lucas está a preparar a despedida da novela ‘Amor Amor’, da SIC, cujas gravações entraram, na última semana, na reta final. O intérprete de Leandro na novela líder de audiências vai conseguir finalmente focar-se na sua recuperação emocional, após o término do projeto. O cantor, recorde-se, voltou aos estúdios menos de um mês após o acidente de viação na A1, em dezembro, que ceifou a vida à namorada, Sara. Nos bastidores, manteve-se sempre cabisbaixo e esteve acompanhado por familiares e outras pessoas mais íntimas. Durante esta fase, o artista mudou-se para casa da irmã, Diana Lucas, que se tornou um pilar na recuperação do artista. "Ele tem continuado muito empenhado no trabalho, nas coisas que tem de fazer, no que tem de estudar e, de facto, estou muito orgulhosa do desempenho que ele tem tido", explicou a cantora.