David Carreira declara-se à namorada: "Tenho muito orgulho nesta mulher"

David Carreira decidiu abraçar um novo desafio profissional, desenhar uma linha de roupa, no entanto, garante que se não fosse a ajuda da companheira, Carolina Carvalho, não teria conseguido.O ator e músico utilizou as redes sociais para deixar um agradecimento público e uma declaração de amor.", escreveu na legenda de uma imagem onde surgem juntos.Carolina Carvalho tem sido o grande pilar do artista nesta fase difícil, depois da morte da irmã, Sara Carreira, vítima de um acidente de viação, aos 21 anos.No passado fim de semana, o casal viajou até à Madeira para descansar.