David Carreira dedica mensagem especial à mãe: "A mulher mais importante da minha vida"

, escreveu na legenda do vídeo.Na caixa de comentários, o filho defoi bastante elogiado. "Ah és lindo", "Tanto orgulho em ti", "Amor lindo" ou "Atitude bonita", são alguns dos elogios.Recorde-se que, recentemente, David Carreira e a namorada Carolina Carvalho prestaram uma homenagem a Sara Carreira. À semelhança do que Mickael já tinha feito, o casal desenhou no braço uma asa de anjo, imitando a tatuagem que Sara tinha mandado fazer para homenagear o pai. "Fiz [a tatuagem] para o meu pai por causa da música ‘Hoje Menina Amanhã Mulher’. Há uma parte da música em que ele diz um ‘anjinho’ e foi por isso", explicou a jovem nas redes sociais, na altura da intervenção.Veja aqui o vídeo:

Cantor celebrou o Dia da Mulher homenageando a mãe Fernanda Antunes nas redes sociais.







não quis deixar passar o Dia da Mulher passar despercebido e utilizou as redes sociais, esta quarta-feira, dia 10, parafazer uma homenagem à mulher da sua vida, a mãe,O cantor partilhou um vídeo do concerto solidário que realizou no passado mês de fevereiro em homenagem à irmã Sara Carreira , que morreu no passado mês de dezembro, na A1, em Santarém, e dedicou a música à progenitora.