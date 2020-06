David Carreira dedica mensagem especial ao irmão Mickael

09 jun 2020 • 18:49

David Carreira partilhou uma fotografia no Instagram ao lado do irmão Mickael Carreira, na qual surgem os dois lado a lado numa piscina.

Na legenda da publicação, o filho mais novo de Tony Carreira, começou por dizer: "Nunca fomos do tipo de irmãos que estão sempre a trocar mensagens ao longo do dia um com o outro! Às vezes, até passamos temporadas sem nos vermos, por termos os nossos compromissos do dia-a-dia".

"Mas, quando estamos juntos, voltamos a ser como duas crianças! E sabes que estarei sempre aqui para ti" terminou o cantor, evidenciado a proximidade que os une.