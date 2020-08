David Carreira desabafa sobre alzheimer da avó: "Não faz ideia que sou cantor"

David Carreira aproveitou a quarentena para estar mais tempo com a família, incluindo a avó que tem Alzheimer.



Durante uma entrevista, o cantor de 29 anos desabafou sobre a situação delicada da mãe da progenitora e explicou que ela já não o reconhece devido ao estado avançado da doença.

"Uma vez ela pensou que eu era um amor da vida dela. Que era o Mariano. Ela: ‘Mariano, por que é que me deixaste?'", recordou o filho mais novo de Tony Carreira, que contou ainda que, ao tocar guitarra para a avó, ela lhe sugeriu que aproveitasse o talento.



"Eras capaz de ganhar algum dinheiro", disse, longe de estar lúcida da carreira na música do neto e do sucesso que tem tido.

David Carreira garante que a avó desconhece a sua profissão. "Ela nem faz ideia que eu sou cantor sequer", disse, para surpresa dos fãs.